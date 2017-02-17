СНБО поручил силовикам обеспечить общественный порядок в зоне АТО

Они должны усилить охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 16 февраля дал ряд поручений МВД, СБУ и Нацгвардии Украины в рамках обеспечения неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры. П.Порошенко указом №37 от 16 февраля ввел в действие это решение СНБО.

В тексте решения СНБО, который обнародован на сайте президента Украины говорится, что, кроме прочего Совбез поручил МВД, СБУ безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

Также министерству и спецслужбе надлежит обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в зоне АТО на Донбассе и обеспечить достаточный уровень условий безопасности для их бесперебойного функционирования.

Кроме этого, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и СБУ поручено обеспечить безопасность и исключить установленным законом способом попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры.

«Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры», – говорится в отдельном пункте решения СНБО Украины.