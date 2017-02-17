 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

СНБО поручил силовикам обеспечить общественный порядок в зоне АТО

Пятница, 17 февраля, 2017

Они должны усилить охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 16 февраля дал ряд поручений МВД, СБУ и Нацгвардии Украины в рамках обеспечения неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры. П.Порошенко указом №37 от 16 февраля ввел в действие это решение СНБО.

В тексте решения СНБО, который обнародован на сайте президента Украины говорится, что, кроме прочего Совбез поручил МВД, СБУ безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

Также министерству и спецслужбе надлежит обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в зоне АТО на Донбассе и обеспечить достаточный уровень условий безопасности для их бесперебойного функционирования.

Кроме этого, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и СБУ поручено обеспечить безопасность и исключить установленным законом способом попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры.

«Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры», – говорится в отдельном пункте решения СНБО Украины.

Фокус

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования