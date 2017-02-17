В украинской энергетике введен режим чрезвычайной ситуации

Режим вводится 17 февраля из-за нехватки антрацитового угля.

«В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения стабильной работы энергетической системы Украины, предотвращения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», — говорится в постановлении Кабмина.

Режим ЧС будет длиться месяц, в этот период возможны почасовые отключения электроэнергии. Также может быть разработан график аварийных отключений.

Ранее сообщалось, что Антикризисный энергетический штаб предложил Кабинету министров ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Это связано с дефицитом антрацита для ТЭС. В правительстве заявляют, что дефицит вызван торговой блокадой в Донбассе.