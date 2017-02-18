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Фронтовая Горловка: днем гремели взрывы, вечером — выстрелы

Суббота, 18 февраля, 2017

С самого утра неспокойно было на северных и северо-западных окраинах города.

Кроме того, периодически были слышны продолжающиеся бои в стороне Авдеевки и Ясиноватой.

После полудня в Горловке прогремели два взрыва. «Горловка юго-запад, взрывная волна прикатилась сильная, и следом еще одна», «Прямо сейчас гремит в районе Широкой Балки», — сообщили в соцсетях очевидцы, которые также рассказали о сильной взрывной волне. Примерно в это же время что-то похожее ощутили и жители Донецка. Причины и подробности — неизвестны. После этого стало тише, но лишь до вечера.

Около 18 час. по местному времени горожане вновь начали сообщать о боевых действиях, а живущие на юго-западных окраинах утверждали, что так стекла в окнах не звенели уже давно. Многие классифицировали «бахи», как исходящие. Их можно было услышать во многих жилмассивах. Достаточно активная стрельба здесь продолжалась около двух часов. Также «шумели» северо-запад и север.

Некоторое время продолжали стрелять и после полуночи.



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