Блокада продолжается: в полиции заявили о контроле дорог в Бахмуте

Блокада неподконтрольной Киеву части Донбасса продолжает оставаться одной из главных тем.

Среди последних событий — сообщение участника железнодорожной блокады Анатолия Вингородского о блокировании автодорог на линии разграничения.

«Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, выставлять посты на автомобильных дорогах», — сказал он.

По его словам, на Бахмутской трассе наблюдательный пост уже появился. Теперь на нем планируют запустить интернет-трансляцию, чтобы все желающие могли сами следить за ситуацией.

Вскоре в пресс-службе областной полиции заявили, что контролируют все выезды и въезды в Бахмут, а также близлежащие автодороги. Мало того, в ходе операции правоохранители остановили легковой автомобиль, пассажир которого вез в личных вещах 4 гранаты, 2 ножа, 5 сигнальных ракет и 2 шумовых пакета.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что народный депутат, имя которого не называется, помешал сотрудникам Национальной полиции провести проверку граждан с оружием около штаба блокады Донбасса на линии разграничения в Бахмуте в зоне АТО.

Около 13 час. на блокпосту в Бахмуте полицейские остановили автобус, в котором в сопровождении нардепа находились около 20 человек в камуфлированной одежде, а некоторые из них — в масках.

Во время проверки граждан и осмотра салона автобуса было обнаружено охотничье ружье. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и представителя разрешительной системы, но народный депутат забрал оружие к себе в автомобиль и уехал, не предоставив возможности работникам полиции провести необходимые следственные действия.

В целом, полиция Донетчины работает в штатном режиме, рассказал начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Активно работаем на блокпостах региона, а их порядка 24. Основная задача — это изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых средств, розыск и задержание преступников», — отметил он.

Этой ночью в Харькове произошла перестрелка, которую также связывают с блокадой в Донбассе. Один человек получил тяжелое огнестрельное ранение в результате столкновения между (по неподтвержденным данным) харьковским отделением «Схидного корпуса (организация родственная «Азову») и ветеранами батальона «Донбасс». Причиной стрельбы, якобы, стал конфликт вокруг блокады.

В полиции информацию о принадлежности стрелявших к каким-либо батальонам пока не комментируют.

Тем временем, в украинской энергетике уже введен режим чрезвычайной ситуации.