«Олимпик» сыграет во Львове

Руководители клуба и стадиона ударили по рукам, подписав договор на проведение двух матчей. «Олимпик» проведет во Львове как минимум два поединка — против «Стали» и «Ворсклы».

«Арена Львов» хочет, чтобы «Олимпик» играл здесь и дальше. Для этого львовяне пошли с клубом на финансовый компромисс, уменьшив сумму за аренду стадиона. Правда, выручку за билеты руководство стадиона оставит себе, информирует «Футбол NEWS».

- Мы подписали договор на уровне стоимости, как для «Карпат». По правде сказать, это невысокая цена. Себестоимость таких матчей чуть выше. Но мы понимаем, что стадион должен работать, функционировать. Даже небольшой заработок для нас важен. Поэтому мы согласились. Мы надеемся на перспективу, что это будет больше, чем два матча. Думаю, «Олимпику» понравится наша организация. Мы взяли обязательства проведения матчей «под ключ», — сказал исполняющий обязанности директора «Арены Львов» Евгений Болкун.

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