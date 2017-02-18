На КПВВ «Майорск» продолжают задерживать граждан, пытающихся провезти в «ДНР» крупные суммы денег

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на днях у водителя автомобиля ВАЗ было выявлено более 90 тысяч гривен и семь банковских карточек.

На близлежащем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда пограничники Краматорского отряда вместе с сотрудниками ГФС в ходе осмотра обнаружили у гражданина Украины крупную сумму денег.

«В своих личных вещах он вез 7 банковских карточек, принадлежащих разным людям, и более 90 000 гривен», — говорится в сообщении.

Вместе с найденными деньгами водителя передали в Национальную полицию.