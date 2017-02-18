Возвращавшийся из Донбасса боец АТО застрелился в поезде

В Запорожье в поезде «Мариуполь-Львов» застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, военнослужащий 1974 г. р., родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе. По словам сослуживцев, ехавших вместе с ним, они вышли, чтобы не мешать мужчине поговорить по телефону, а через некоторое время услышали выстрел.

Пострадавшего доставили в больницу, но вскоре он скончался. В данный момент выясняются причины трагедии.