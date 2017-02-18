Авдеевка опять обесточена

Сегодня, 18 февраля, около 20 час. в Авдеевке снова пропало электроснабжение.

Кроме того, в системе отопления постепенно снижается температура, а мобильная связь работает с перебоями.

Как сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, координационный центр перешел на усиленный режим работы.

«Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города. Специалисты-электромонтажники выясняют причины и место повреждения электросетей. Нацполиция усиливает охрану правопорядка в городе, а подразделения ГСЧС готовятся к развертыванию пунктов обогрева», – говорится в сообщении.

Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уверен, что причиной отключения являются последние обстрелы.

«Возможно, в результате обстрела окраин города были повреждены линии электропередач», — написал он на своей странице в Facebook.

По его приказу все полицейские выведены на улицы Авдеевки для обеспечения правопорядка.

В пресс-службе компании «Вода Донбасса» сообщили, что в результате боевых действий также обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды на часть Донецка, Авдеевку, Ясиноватую и близлежащие поселки.

Позднее стало известно, что обесточена единственная высоковольтная линия «Макеевка-АКХЗ-№2» 110 кВ. После последнего восстановления она проработала всего около двух недель, а сегодня вновь повреждена обстрелами.

Сообщается также, что кроме Авдеевки обесточенными остаются еще десять близлежащих населенных пунктов.