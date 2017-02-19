Фронтовая Горловка: громко было на северо-востоке и юго-западе

На протяжении дня за городской чертой с разной интенсивностью продолжались бои.



С утра, а затем днем, неспокойно было на северо-востоке. Кроме того, стреляли на юго-западе, но если в первой половине дня это были отдаленные отголоски боев в районе Авдеевки/Ясиноватой, то к вечеру боевые действия развернулись ближе. Кроме стрелкового в этом районе применялась бронетехника. Ближе к 20 час.здесь разгорелся серьезный бой с использованием крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Чуть позднее мощно загремел северо-восток. В соцсетях стали появляться сообщения, что на Светлодарском плацдарме под артобстрел попали позиции ВСУ. В это же время очевидцы сообщили, что в Горловке исходящие были слышны на севере города на протяжении получаса, после чего стихло. А вот на юго-западе бои с разной интенсивностью продолжались далеко за полночь.