«Нормандская четверка» призывает отвести вооружение

В субботу в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции. Переговоры длились чуть более получаса.



Главной темой обсуждения были вопросы прекращения огня на Донбассе и вывод тяжелого вооружения. Все стороны договорились реализовать договоренность Трехсторонней группы в Минске о режиме тишины, отводе тяжелых вооружений и предоставлении миссии ОБСЕ возможности контролировать этот отвод. Также стороны призвали к прекращению блокады железной дороги.

Кроме того министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились о доступе Международного комитета Красного Креста к пленным на Донбассе.