Авдеевка уже с теплом, но все еще без воды

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в воскресенье восстановлено теплоснабжение.

Тепло подается в квартиры за счет местного коксохимзавода. Объекты социально-бытовой сферы обеспечиваются электроэнергией от генераторов.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, в результате боевых действий в районе Донецкой фильтровальной станции снижена подача воды на несколько районов Донецка.

Напомним, электроснабжение в Авдеевке пропало вечером 18 февраля из-за повреждения высоковольтной линии.