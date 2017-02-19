Авдеевка уже с теплом, но все еще без воды

Воскресенье, 19 февраля, 2017
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в воскресенье восстановлено теплоснабжение.
Тепло подается в квартиры за счет местного коксохимзавода. Объекты социально-бытовой сферы обеспечиваются электроэнергией от генераторов.
Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.
Кроме того, в результате боевых действий в районе Донецкой фильтровальной станции снижена подача воды на несколько районов Донецка.
Напомним, электроснабжение в Авдеевке пропало вечером 18 февраля из-за повреждения высоковольтной линии.