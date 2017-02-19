Памяти П.Жеребецкого

Год назад ушел из жизни Петр Иванович Жеребецкий.

Этого в высшей степени эрудированного и глубоко интеллигентного человека можно ставить в пример не только как выдающегося исследователя истории нашего города, но и как образец воспитанности, доброжелательности, любви к своему делу, городу, людям, способности сопереживать, понимать и прощать.

Автор книг, очерков, участник городских и музейных мероприятий, кладезь информации. Постоянный участник ежегодной научно-практической конференции «Генеалогия горловчан». И на страницах истории самого музея вписано имя этого краеведа с большой буквы. Петр Иванович был участником крупной реконструкции музея в 1976-1977 гг.

П.Жеребецкого в условиях нашей работы невозможно забыть даже при большом желании. Монументальный труд увидевший свет в 2012 году – книга с лаконичным названием «Горловка» – настойчиво напоминают об этом умном, трудолюбивом, неравнодушном человеке.

Смерть остановила его на таких рубежах познания истории нашего края, к которым, похоже, еще очень нескоро подойдут более молодые поколения краеведов.

Сотрудники музея истории Горловки