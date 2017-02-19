В регионе декоммунизировали наименования автодорог

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Донецкой области, в связи с проведением декоммунизации переименованы более 130 областных и районных автодорог.

«Новая редакция перечня утверждена соответствующим Распоряжением председателя ДонОГА от 30 января 2017 года №92. Всего в рамках декоммунизации переименовано около 130 областных и районных автодорог», — говорится в сообщении.

Так, Новые названия получили, например, дороги:

- О0506 Бахмут — Часов Яр — Калиновка (ранее Артемовск — Часов Яр — Калинина);

— О0525 Покровск — Гришино — Новоалександровка (ранее Красноармейск — Гришино — Ленинское);

— О0528 Лиман — Заречное — Новосадовое — на Первомайку (ранее Красный Лиман — Кировск — Новосадовое — на Первомайку);

— С050301 Бахмут — Часов Яр — Григорьевка (ранее Артемовск — Часов Яр — Григорьевка) и т.д.

Однако, декоммунизация коснулась не все автомобильные дороги общего пользования государственного значения, официальный перечень которых утверждается правительством, например:

- Т-05-04 Красноармейск — Артемовск — Михайловка,

- Т-05-14 Доброполье — Красный Лиман,

- Т-05-13 Красный Лиман — Артемовск — Горловка,

- Т-05-16 Константиновка — Дзержинск и др.