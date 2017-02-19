В регионе декоммунизировали наименования автодорог

Воскресенье, 19 февраля, 2017
«Новая редакция перечня утверждена соответствующим Распоряжением председателя ДонОГА от 30 января 2017 года №92. Всего в рамках декоммунизации переименовано около 130 областных и районных автодорог», — говорится в сообщении.
Так, Новые названия получили, например, дороги:
- О0506 Бахмут — Часов Яр — Калиновка (ранее Артемовск — Часов Яр — Калинина);
— О0525 Покровск — Гришино — Новоалександровка (ранее Красноармейск — Гришино — Ленинское);
— О0528 Лиман — Заречное — Новосадовое — на Первомайку (ранее Красный Лиман — Кировск — Новосадовое — на Первомайку);
— С050301 Бахмут — Часов Яр — Григорьевка (ранее Артемовск — Часов Яр — Григорьевка) и т.д.
Однако, декоммунизация коснулась не все автомобильные дороги общего пользования государственного значения, официальный перечень которых утверждается правительством, например:
- Т-05-04 Красноармейск — Артемовск — Михайловка,
- Т-05-14 Доброполье — Красный Лиман,
- Т-05-13 Красный Лиман — Артемовск — Горловка,
- Т-05-16 Константиновка — Дзержинск и др.