 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

ООН опубликовала отчет о сексуальном насилии на Донбассе

Воскресенье, 19 февраля, 2017

В ООН опубликовали отчет по поводу сексуального насилия в зонах конфликта Украины. Доклад охватывает период с 14 марта 2014-го года до 31 января 2017-го года, территориально — Крым и Донбасс.

Сообщается о 203 случаев сексуального насилия в пяти регионах, в том числе 43 случая изнасилования, которые произошли после 1 апреля 2014-го года. Примерно 43 % жертв составляли женщины в возрасте 25-36 лет.

Зафиксированы случаи изнасилований с обеих сторон конфликта.

«Большинство случаев сексуального насилия [...] произошли на фоне ограничения свободы со стороны правительственных сил и вооруженных формирований. В этих случаях как мужчины, так и женщины подвергались сексуальному насилию», — сказано в отчете.

Отмечается, что сексуальное насилие использовалось и как часть пыток.

«Избиения и поражения электрическим током области гениталий, изнасилования, принуждение к обнажению использовались как методы пыток и жестокого обращения с целью наказания, унижения или выбивания признаний», — говорится в докладе.

Корреспондент

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования