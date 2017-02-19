ООН опубликовала отчет о сексуальном насилии на Донбассе

В ООН опубликовали отчет по поводу сексуального насилия в зонах конфликта Украины. Доклад охватывает период с 14 марта 2014-го года до 31 января 2017-го года, территориально — Крым и Донбасс.

Сообщается о 203 случаев сексуального насилия в пяти регионах, в том числе 43 случая изнасилования, которые произошли после 1 апреля 2014-го года. Примерно 43 % жертв составляли женщины в возрасте 25-36 лет.

Зафиксированы случаи изнасилований с обеих сторон конфликта.

«Большинство случаев сексуального насилия [...] произошли на фоне ограничения свободы со стороны правительственных сил и вооруженных формирований. В этих случаях как мужчины, так и женщины подвергались сексуальному насилию», — сказано в отчете.

Отмечается, что сексуальное насилие использовалось и как часть пыток.

«Избиения и поражения электрическим током области гениталий, изнасилования, принуждение к обнажению использовались как методы пыток и жестокого обращения с целью наказания, унижения или выбивания признаний», — говорится в докладе.