Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В понедельник, 20-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час.будет прекращена подача воды на КЭТБ № 3 от котельной № 107, для проведения ремонтных работ на ул.Шепелева, 6.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в ж/м Штеровка: ул.Транспортная (№ 1-23), Крайняя (№ 18-68), Виноградная (№ 1-75), Усадебная (№ 1-25), Филина (№ 1-54), Газеты «Искра» (№ 15-29), Онежская (№ 1), Тычины (№ 7-76), Крымская (№ 31-32), Джамбула (№ 19-33), Циолковского (№ 18-24), Огинского (№ 2-24), Проходная (№ 1-7), Интернациональная (№ 85).

Также с 10 час. до 16.30 не будет электроснабжения в ж/м Румянцевский и Солнечный.