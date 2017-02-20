На КПВВ Майорск задержан мужчина, пытавшийся провезти в Горловку почти 240 тысяч гривен

Понедельник, 20 февраля, 2017
Совсем недавно «Кочегарка» сообщала, что на КПВВ Майорск водитель автомобиля ВАЗ пытался провезти в Горловку более 90 тысяч гривен и семь банковских карточек. И вот новый случай. Опять в Майорске предотвращена попытка доставки в «ДНР» крупной суммы денег.
На этот раз пограничники Краматорского отряда совместно с представителями таможни во время осмотра «Рено» обнаружили спрятанные деньги под сиденьем.
Оттуда правоохранители извлекли почти 240 тысяч гривен и 79 банковских карт, принадлежащих разным людям.
Нарушителя, который из Бахмута ехал в Горловку, вместе с деньгами передали в Нацполицию.
Кроме того, на этом же КПВВ был остановлен автомобиль, в котором 48-летний водитель пытался провезти через линию разграничения лекарственные препараты на общую стоимость около 16 тысяч гривен.