На КПВВ Майорск задержан мужчина, пытавшийся провезти в Горловку почти 240 тысяч гривен

Совсем недавно «Кочегарка» сообщала, что на КПВВ Майорск водитель автомобиля ВАЗ пытался провезти в Горловку более 90 тысяч гривен и семь банковских карточек. И вот новый случай. Опять в Майорске предотвращена попытка доставки в «ДНР» крупной суммы денег.

На этот раз пограничники Краматорского отряда совместно с представителями таможни во время осмотра «Рено» обнаружили спрятанные деньги под сиденьем.

Оттуда правоохранители извлекли почти 240 тысяч гривен и 79 банковских карт, принадлежащих разным людям.

Нарушителя, который из Бахмута ехал в Горловку, вместе с деньгами передали в Нацполицию.

Кроме того, на этом же КПВВ был остановлен автомобиль, в котором 48-летний водитель пытался провезти через линию разграничения лекарственные препараты на общую стоимость около 16 тысяч гривен.