Фронтовая Горловка: стреляли, но меньше

В окрестностях города продолжаются боевые действия.

О боях местные жители начали сообщать во второй половине дня. После 14 час. было слышно стрелковое и крупнокалиберное вооружение на юго-западе. С этой же стороны, но более отдаленно, доносилось эхо минометных обстрелов.

Около 15.30 в Горловке зафиксирована странная волна вибрации. «Что это было?… Дом содрогнулся, просто в тишине», «И на УВД ощутимо было», «Реально качнуло, как при землетрясении», «пос. Кочегарка также слышал… если это отголосок с ЯБП, то там, явно, не минометы лягают», — написали очевидцы.

К 18 час. «зашумел» север на участке от Майорска до Гольмовского. Кроме того на юго-западе весь вечер с разной интенсивностью