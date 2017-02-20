Митинги к годовщине Майдана закончились столкновениями

В воскресенье, 19 февраля, в столице Украины состоялись траурные мероприятия по случаю событий на Майдане.

Весь день люди шли на Крещатик и площадь Независимости и несли цветы и лампадки к местам кровавых противостояний, которые произошли здесь три года назад.

Все было спокойно до момента, когда часть участников акций, поддерживающих блокаду Донбасса направилась к Администрации президента. Они вместе со сторонниками ОУН попытались установить палатку на пересечении улиц Институтской и Банковой, но полиция заблокировала действия двух сотен протестующих. Произошла первая стычка.

После этого силовики перекрыли ул.Грушевского и часть митингующих пошли в сторону Майдана и в районе Европейкой площади произошли новые столкновения, на этот раз с задержаниями самых агрессивно настроенных активистов.

В результате стычек в центре Киева пострадали около 10 человек, среди них — один человек с закрытой черепно-мозговой травмой, один полицейский (сотрудница патрульной полиции получила перелом нескольких пальцев руки) и народный депутат Егор Соболев.

Акции протеста завершились к 22 час. Однако звучали призывы продолжить акцию в понедельник, 20 февраля.

Сегодня утром стало известно, что всех задержанных, в том числе комбата так называемой ОУН Николая Коханивского, выпустили из полиции.

В центральной части Киева ориентировочно до 22 февраля уже ограничено движение транспорта.