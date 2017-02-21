 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Донбасс оказался крупнейшим импортером мяса и пива из России

Вторник, 21 февраля, 2017

Из-за поставок в Донбасс Украина оказалась крупнейшим покупателем российского мяса и пива. Российский экспорт хлынул на неподконтрольные территории с 2016 года. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным российской Федеральной таможенной службы, на Украину приходится почти 30% всего российского экспорта мяса и пива. За год экспорт пива в Украину увеличился в 1,5 раза — до 38,46 млн декалитров.

Также в 2016 году России экспортировала в Украину 47 893 тонн мяса. Это при том,  что в конце 2015 года Украина ввела в отношении России продуктовое эмбарго.

В тоже время украинский Госстат сообщает, что за январь-ноябрь 2016 года импорт российского мяса сократился в 40 раз, такая же динамика по пиву.

В Федеральной таможенной службе отказались сообщить, в какие именно украинские регионы Россия поставляет свою продукцию. Но представитель украинской службы статистики пояснил, что поставки в Донецк и Луганск могут проходить как экспорт в Украину, хотя Киев эти данные не фиксирует.

В российских торговых и производственных компаниях подтвердили, что российские товары поставляются в так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Сотрудники мясоперерабатывающих комбинатов в Макеевке и Луганске подтвердили изданию, что предприятия работают на сырье из России.

Страна.ua



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования