Донбасс оказался крупнейшим импортером мяса и пива из России

Из-за поставок в Донбасс Украина оказалась крупнейшим покупателем российского мяса и пива. Российский экспорт хлынул на неподконтрольные территории с 2016 года. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным российской Федеральной таможенной службы, на Украину приходится почти 30% всего российского экспорта мяса и пива. За год экспорт пива в Украину увеличился в 1,5 раза — до 38,46 млн декалитров.

Также в 2016 году России экспортировала в Украину 47 893 тонн мяса. Это при том, что в конце 2015 года Украина ввела в отношении России продуктовое эмбарго.

В тоже время украинский Госстат сообщает, что за январь-ноябрь 2016 года импорт российского мяса сократился в 40 раз, такая же динамика по пиву.

В Федеральной таможенной службе отказались сообщить, в какие именно украинские регионы Россия поставляет свою продукцию. Но представитель украинской службы статистики пояснил, что поставки в Донецк и Луганск могут проходить как экспорт в Украину, хотя Киев эти данные не фиксирует.

В российских торговых и производственных компаниях подтвердили, что российские товары поставляются в так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Сотрудники мясоперерабатывающих комбинатов в Макеевке и Луганске подтвердили изданию, что предприятия работают на сырье из России.

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