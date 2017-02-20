Под Авдеевкой не могут восстановить электроснабжение

Глава ДонОГА Павел Жебривский сообщил в Facebook о ситуация в Авдеевке.

С украинской стороны все пять порывов ЛЭП ликвидированы, а вот с противоборствующей стороны, по его словам, к работам ремонтники не приступили, сославшись на продолжающиеся обстрелы.

В «ДНР» действительно обвиняют украинскую армию в обстреле бригады электриков, которая работала над восстановлением поврежденных линий электропередачи под Ясиноватой.

«Сегодня (19 февраля) со стороны ВСУ около 14 час. была обстреляна ремонтная бригада, которая выдвинулась из Ясиноватой для восстановительных работ в районе ДФС. Жертв нет, рабочая техника получила повреждения», — говорится в сообщении.

Жебривский назвал это абсолютным фейком, отметив, что ВСУ однозначно не стреляли, потому что в районе находились электромонтеры.

Чиновник сообщил, что на неподконтрольной территории повреждена опора ЛЭП над трассой Донецк-Горловка и необходимо соблюдение режима тишины, чтобы завершить восстановление линии электропередач.