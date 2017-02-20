Масленица: главные особенности ее празднования

Масленица является традиционным славянским праздником, который отмечается в течение недели перед Великим постом.

На масляной неделе не употребляли мяса, а исключительно молочные продукты, и обычно чествовали скот. В храме освящали продукты животного происхождения, в частности, масло, молоко, сыр. На церковном языке эта неделя называется Сыропустной.

Основным блюдом на Масленицу, как известно, являются блины, которые пекут каждый день с понедельника по воскресенье. Блины выпекают из ржаной и пшеничной муки, из различных злаков — гречки, проса, овса, делают их простыми и с добавлением различных продуктов. К блинам подают: масло, сметану, мед, малосольную рыбу, сельдь, повидло, варенье.

Также Масленица известна всенародными гуляниями: это танцы, пение, катание с горок, на санях, сооружение чучела.

Каждый день недели имеет собственные традиции. В понедельник устраивают гуляния и делают из соломы куклу. Во вторник девушки угощают блинами ребят, а свекрови присматривают невесток. В среду теща угощает зятя, а в пятницу в гости ждут тещу. И зять должен пригласить ее лично.

В воскресенье гулянья завершают, исповедуются и просят друг у друга прощения. Затем идут в баню — Великий пост встречать надо очистившись и душой, и телом.

Первые упоминания о Масленицу в календарях наших предков датируются IV в. н.э. Праздник активно отмечалось не только в период язычества, но и после введения христианства князем Владимиром в 988 году. Наиболее активного празднования Масленица получила в IX-XIII веках, во времена и на территории Киевской Руси.

Обозреватель