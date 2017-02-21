В России не считают «ДНР» государством

В «Единой России» не видят повода говорить о наличии двойного гражданства у депутата Госдумы певца Иосифа Кобзона.

Об этом заявил первый замруководителя Центрального исполкома партии Константин Мазуревский, передает в понедельник, 20 февраля, «Интерфакс».

«Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что [самопровозглашенная] Донецкая народная республика государством не является», — пояснил Мазуревский. Он также указал на необходимость видеть разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства.

Таким образом, представитель ЕР прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что нижней палате парламента необходимо заняться «двойным гражданством» Кобзона, который является обладателем паспорта ДНР.