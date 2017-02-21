Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света?

Во вторник, 21-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача электричества.

В связи с ремонтными работами с 8 до 16 час. без электроснабжения останется часть абонентов Никитовского района: ул.Ермоловой (№ 2-32), Туркенича (№ 25-96), Примакова (№ 27, 29).

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9.30 до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в пос. Байрак: ул.Сосюры (№ 48-52, 9-19), Пархоменко (№ 2-8, 24-46, 1-37, 43, 45, 12, 18), Пахтусова (№ 1-21, 2-10), Рубинштейна (№ 34-48, 31-51), Славгородская (№ 2-40, 1-27), Межлаука (№ 96-100), Барабинская (№ 1-3, 2-8).