Фронтовая Горловка: с окраин по прежнему слышно тяжелое

Несмотря на очередные договоренности об отводе вооружения, боевые действия в окрестностях города продолжаются.

С самого утра неспокойно было в стороне Зайцево, где кроме стрелкового применялись минометы и бронетехника.

Во второй половине дня «шумело» практически со всех сторон, но на севере, северо-востоке и юго-западе бои шли более интенсивно. Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе Зайцево и Гольмовского, где «работало» тяжелое, по всей видимости, танк. Около 19 час. хорошо были слышны артобстрелы на светлодарском направлении, а после 20 час. мощные «бахи» стали доноситься и с юго-запада.

После 22 час. местные жители сообщили о серии прилетов на юго-западе/западе, после чего интенсивность боевых действий начала спадать, однако, бои некоторое время продолжались и после полуночи.