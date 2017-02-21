Электроснабжение Авдеевки восстановлено

20 февраля энергетики ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
Как сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса», при условии сохранения режима прекращения огня сегодня, 21 февраля, фильтровальную станцию запустят в работу.
В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии,
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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник утром также сообщили о том, что электроснабжение Авдеевки было полностью восстановлено накануне — в понедельник, 20 февраля. Теплоснабжение и водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.