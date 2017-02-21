Электроснабжение Авдеевки восстановлено

20 февраля энергетики ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса», при условии сохранения режима прекращения огня сегодня, 21 февраля, фильтровальную станцию запустят в работу.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник утром также сообщили о том, что электроснабжение Авдеевки было полностью восстановлено накануне — в понедельник, 20 февраля. Теплоснабжение и водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.