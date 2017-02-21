Енакиевский метзавод и Краснодонуголь останавливают производство

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, включающий подразделение в Макеевке), производитель стали, и объединение «Краснодонуголь» (Краснодонуголь), производитель коксующегося угля, Группы Метинвест («Метинвест» или «Группа») останавливают производство. Причиной остановки стали продолжающиеся военные действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны.

Как сообщили в пресс-службе Метинвеста, с начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья. После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.

На данный момент на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации. Произведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.

Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения «Краснодонуголь».

Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет, подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Несмотря на приостановленную деятельность на ЕМЗ и Краснодонугле, Метинвест продолжает выполнять свою роль социально-ответственной компании и воспринимает ее со всей серьезностью и ответственностью. Заводы Группы являются главным работодателем и градообразующими предприятиями местных общин. Метинвест не намеревается сокращать персонал на ЕМЗ (включая Макеевское подразделение) и Краснодонугле. Кроме того, сотрудники этих предприятий будут отправлены в простой с сохранением 2/3 оклада.