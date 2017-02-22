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«Папа для Украины»: переселенцы могут получить медикаментозную помощь

Среда, 22 февраля, 2017

С начала февраля ГО «Донбасс СОС» при финансовой поддержке Гуманитарной Акции “Папа для Украины”, инициированной Папой Римским Франциском, реализует проект «Оказание медикаментозной помощи внутренне перемещенным лицам на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киев».

Цель проекта – помощь людям, которые пострадали в результате боевых действий на востоке Украины.

Это значит, что  теперь появилась возможность помочь с медикаментами и лечением / реабилитацией тем переселенцам, кто сейчас проживает в вышеперечисленных областях и городе Киеве (НЕ в Киевской области).

Нуждающиеся в поддержке от Папы должны указать свои контакты и прислать на электронную почту gumdsos@gmail.com копии следующих документов:

  • 1-я, 2-я стр. паспорта
  • справка ВПЛ;
  • медицинское заключение врача/больницы;
  • рецепт от доктора и контакты врача;
  • если помощь необходима ребенку — свидетельство о рождении.

Копии документов возможно также отправить и почтой. Детали можно узнать в личных сообщениях на страницах Донбасс COC в социальных сетях, а также на «Горячей линии» — 0 800 309 110.

В организации отметили, что предоставление документов еще не гарантирует удовлетворения заявки. Кроме того, на втором этапе потребуются дополнительные документы, список и шаблоны которых будут предоставлены в индивидуальном порядке.



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