В Австрии владельца «Стирола» все-таки арестовали

Об этом сообщили в прокуратуре Вены.

Представитель прокуратуры отметила, что технически задержание не связано с решением суда об экстрадиции и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег, передает Deutsche Welle.

Как известно, до сих пор пресс-служба собственника горловского химического гиганта отрицала, что его арестовали в здании суда в Австрии.

Ранее во вторник Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда,отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции.

Напомним, украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

Позднее стало известно, что защита Дмитрия Фирташа намерена оспорить в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека решение Высшего земельного суда Вены, который 21 февраля одобрил экстрадицию предпринимателя в США.

Украинская правда