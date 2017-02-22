В Австрии владельца «Стирола» все-таки арестовали

Среда, 22 февраля, 2017
Об этом сообщили в прокуратуре Вены.
Представитель прокуратуры отметила, что технически задержание не связано с решением суда об экстрадиции и осуществляется на основании европейского ордера, выданного Испанией, где его обвиняют в отмывании денег, передает Deutsche Welle.
Как известно, до сих пор пресс-служба собственника горловского химического гиганта отрицала, что его арестовали в здании суда в Австрии.
Ранее во вторник Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда,отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции.
Напомним, украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.
Позднее стало известно, что защита Дмитрия Фирташа намерена оспорить в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека решение Высшего земельного суда Вены, который 21 февраля одобрил экстрадицию предпринимателя в США.