В Горловку украинец вез «Толкование Евангелия»

На КПВВ «Майорск»пограничники Краматорского отряда вместе с сотрудниками фискальной службы предотвратили вывоз в «ДНР» раритетной книги.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в ходе досмотра легкового автомобиля ВАЗ выяснилось, что водитель, направлявшийся в Горловку, вез старинную книгу «Толкование Евангелия», изданную в 1906-м году. Возможно, она имеет историческую и культурную ценность.

Задержанный и антиквариат переданы сотрудникам Нацполиции.

Несколькими днями ранее на этом же контрольном пункте въезда/выезда мужчина пытался провезти в Горловку почти 240 тысяч гривен.