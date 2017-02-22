В Белоруссию с паспортом «ДНР» лучше не ехать

Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что после вступления в силу указа о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, правила въезда в республику для людей с паспортами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не изменятся.

«Мы придерживаемся действующего законодательства. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сообщил он.

«Ни один человек, у которого будут отсутствовать документы, дающие право пересечения государственной границы Республики Беларусь, пропущен не будет», — подчеркнул Бычковский.

По его словам, при выявлении такие граждане будут привлекаться к ответственности.