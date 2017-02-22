В Белоруссию с паспортом «ДНР» лучше не ехать

Среда, 22 февраля, 2017
Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что после вступления в силу указа о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, правила въезда в республику для людей с паспортами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не изменятся.
«Мы придерживаемся действующего законодательства. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сообщил он.
«Ни один человек, у которого будут отсутствовать документы, дающие право пересечения государственной границы Республики Беларусь, пропущен не будет», — подчеркнул Бычковский.
По его словам, при выявлении такие граждане будут привлекаться к ответственности.
18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».