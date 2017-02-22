Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В среду, 22-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся часть абонентов в центральной части города: ул.Первомайская (от ул.Рудакова до пр.Победы), пр.Победы (от ул.Первомайской до ул.Горького), ул.Техническая.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8.30 до 9 час. и с 15.30 до 16 час. будет кратковременно прекращена подача электроэнергии в ж/м и пос.: Бессарабка, Комарова, Комсомольский, Строителей, Глубокая, Ртутный, Мичуринский, Металлобаза, 245-й квартал, Победа, ш-ты Ленина, Рудуч, Короленко, Гольмовский, а в период с 8.30 до 9 час. и с 15 до 16 час. - ж/м Восточный, пос.ш-ты Калинина, Байрак.