В «ДНР» обвинили ВСУ в срыве отвода вооружений от линии соприкосновения

По мнению представителей самопровозглашенной республики, отвод военной техники от линии соприкосновения в «ДНР» сорван по вине украинской стороны.

«Сегодня (21 февраля) в очередной раз по вине украинской стороны сорван отвод военной техники. Украина вновь подтвердила неготовность выполнить взятые на себя обязательства. Несмотря на свои утренние обещания, Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод запрещенных Минскими договоренностями вооружений», — говорится в сообщении.

Теперь в «ДНР» ожидают, что отвод вооружений от линии соприкосновения в Донбассе состоится в среду, 22 февраля.

Ранее сообщалось, что процесс отвода войск мог состояться 20-21 февраля, но из-за отсутствия подтверждения от ОБСЕ аналогичных действий с украинской стороны мероприятие отменилось.