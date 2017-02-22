Фронтовая Горловка: обстановка остается напряженной

Бои в окрестностях города продолжаются.

Об их возобновлении местные жители начали сообщать около полудня. В это время неспокойно было на Светлодарском плацдарме. Основные же события развернулись, как обычно, вечером. После 17 час. по местному времени на участке от Майорска и до Гольмовского загрохотали крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, периодически шумел юго-запад.

Вечером ситуация не изменилась, разве что очевидцы рассказали о появлении на севере бронетехники.

На протяжении всего дня продолжались бои (в т.ч. с применением тяжелого) на западе и юго-западе от Донецка, в районе авдеевской промзоны, на мариупольском направлении.

Днем Донецк в очередной раз потряс взрыв, причины которого неизвестны. Его сила была такова, что волну ощутили также в Макеевке и в Авдеевке.