Фронтовая Горловка: Верховная Рада изменила границы города

В ходе вчерашнего заседания парламентарии расширили территорию Бахмутского района за счет части территорий Горловки.

В тексте постановления сообщается о присоединении части Никитовского района Горловки (улицы станции Майорская: Солнечная, Заливная, Кольцова) к Зайцево и подчинить его Бахмутскому району.

Учитывая, передачу в состав Бахмутского района 1516 гектаров, находившихся до этого под Зайцевским сельсоветом, таким образом, его территория увеличилась на 1643,8 гектара.

Главная цель решения — недопущение на этих территориях «гуманитарной катастрофы». Теперь органы местного самоуправления, находящиеся под контролем Украины, смогут возобновить здесь финансирование.