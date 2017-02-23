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Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Четверг, 23 февраля, 2017

В четверг, 23-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 15 час. без воды останутся часть абонентов в пос. Гольмовский: ул.Селидовская, Мушкетовская, Гардина, Сов. Армии.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 16 час. будет прекращена подача электроэнергии в пос. бывшей ш-ты 19/20, а с 9 до 15 час. — в ж/м Комсомольский: ул.Болотникова (№ 27) и Дубинина (№ 4-10).



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