Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В четверг, 23-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 15 час. без воды останутся часть абонентов в пос. Гольмовский: ул.Селидовская, Мушкетовская, Гардина, Сов. Армии.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 16 час. будет прекращена подача электроэнергии в пос. бывшей ш-ты 19/20, а с 9 до 15 час. — в ж/м Комсомольский: ул.Болотникова (№ 27) и Дубинина (№ 4-10).