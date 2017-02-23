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Беларусь планирует впускать жителей ДНР/ЛНР выборочно

Четверг, 23 февраля, 2017

Глава управления информации Министерства внутренних дел Беларуси Константин Шалькевич сообщил, что государство планирует впускать жителей самопровозглашенных республик выборочно, передает ВВС.

Так, по его словам, «ДНР» и «ЛНР» «являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами «ДНР» и «ЛНР», также являются недействительными на территории Республики Беларусь».

При этом Шалькевич подчеркнул, что большинство людей, приезжающих в страну с такими документами, подпадают под президентский указ от августа 2014 года «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». На сайте посольства Беларуси в Украине отмечается, что указ был принят в связи с «устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей». В частности, он освобождает переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы «не могут быть предоставлены по объективным причинам».

Таким образом, подытожил Шалькевич, при въезде в Беларусь с территории России людей с документами «ДНР» и «ЛНР» сначала проводится идентификация личности, а затем, «в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации», принимается решение о допуске на территорию страны.

Ранее представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что после вступления в силу указа о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, правила въезда в республику для людей с паспортами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не изменятся и  въехать в Беларусь по таким документам по-прежнему невозможно.

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