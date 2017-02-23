Беларусь планирует впускать жителей ДНР/ЛНР выборочно

Глава управления информации Министерства внутренних дел Беларуси Константин Шалькевич сообщил, что государство планирует впускать жителей самопровозглашенных республик выборочно, передает ВВС.

Так, по его словам, «ДНР» и «ЛНР» «являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами «ДНР» и «ЛНР», также являются недействительными на территории Республики Беларусь».

При этом Шалькевич подчеркнул, что большинство людей, приезжающих в страну с такими документами, подпадают под президентский указ от августа 2014 года «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». На сайте посольства Беларуси в Украине отмечается, что указ был принят в связи с «устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей». В частности, он освобождает переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы «не могут быть предоставлены по объективным причинам».

Таким образом, подытожил Шалькевич, при въезде в Беларусь с территории России людей с документами «ДНР» и «ЛНР» сначала проводится идентификация личности, а затем, «в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации», принимается решение о допуске на территорию страны.

Ранее представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что после вступления в силу указа о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, правила въезда в республику для людей с паспортами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не изменятся и въехать в Беларусь по таким документам по-прежнему невозможно.