Фронтовая Горловка: с утра гремела сторона Зайцево

Снова бои гремели на окраинах на протяжении всего дня.

Практически всю среду, 22 февраля, местные жители слышали боевые действия за городской чертой. В первой половине дня неспокойно было сначала на южном, а затем на западном и северо-западном направлении.

К вечеру ситуация лишь усугубилась. Продолжались локальные бои, в которых с наступлением темноты стали применять и тяжелое, не стихало на северо-западном направлении, с меньшей интенсивностью стреляли на юго-западе, а после 21 час. перестрелки здесь сменились на громкие «бахи».

В целом, бои продолжились и после полуночи. С утра, 23 февраля, ситуация не изменилась, напряженная обстановка сохранялась на всей северной стороне — от востока до запада. По некоторым данным, в районе Зайцево зафиксированы прилеты.