Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом

Четверг, 23 февраля, 2017
Район ДФС сегодня утром находился под обстрелом. Повреждения получило здание фильтров.
«В 7.30 в районе фильтровальной станции начался обстрел. Примерно в это же время были первые попадания на территории станции. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали», – рассказал генеральный директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.
По его словам, попадания снарядов зафиксированы и возле резервуаров. Несмотря на это, станция продолжает работать.
Донецкая фильтровальная станция постоянно страдает от обстрелов. В последний раз восстанавливать ее электроснабжение ремонтным бригадам приходилось всего несколько дней назад.