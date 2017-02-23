Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом

Район ДФС сегодня утром находился под обстрелом. Повреждения получило здание фильтров.

«В 7.30 в районе фильтровальной станции начался обстрел. Примерно в это же время были первые попадания на территории станции. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали», – рассказал генеральный директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

По его словам, попадания снарядов зафиксированы и возле резервуаров. Несмотря на это, станция продолжает работать.

Донецкая фильтровальная станция постоянно страдает от обстрелов. В последний раз восстанавливать ее электроснабжение ремонтным бригадам приходилось всего несколько дней назад.

