Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 24-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся часть абонентов в пос. Байрак: ул.Миллеровская (№ 11, 11 а, 13, 15, 17), 40-летия Сов. Украины (№ 11, 13, 9, 21, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 68, 72), Корчагина (№ 42, 44, 44 а, 46, 48).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 15 час. будет прекращена подача электроэнергии в ж/м Комсомольский: ул.Болотникова (№ 27, 27а), а с 14 до 14.30 — в пос. ш-ты Ленина.