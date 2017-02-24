Фронтовая Горловка: неспокойно второе утро кряду

Как сообщалось ранее, с утра, 23 февраля, напряженная обстановка наблюдалась на севере города.

По некоторым данным, в районе Зайцево были зафиксированы прилеты. Позднее, кроме обстрелов в многострадальном поселке, подтвердилась также информация о боевых действиях в стороне Гольмовского и Светлодарска. Наблюдались перебои в работе мобильной связи.

После относительного затишья, во время которого иногда была слышна авдеевская промзона, в следующий раз бои под Горловкой активизировались уже вечером. Ближе к 19 час. снова начали стрелять на севере и юго-западе, причем с обеих сторон было довольно громко. Стихать начало лишь ближе к полуночи, а уже пятничным утром местные жители снова сообщили, что на юго-западе опять слышны боевые действия.



Продолжались бои в районе авдеевской промзоны/ясиноватской развязки, в районе Докучаевска, на западе от Донецка.