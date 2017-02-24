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«Шахтер» проиграл «Сельте», пропустив на последней минуте

Пятница, 24 февраля, 2017

В Харькове состоялся поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и испанской «Сельтой».

После первого матча в Испании, который, напомним, завершился победой гостей  с минимальным счетом, у горняков было нужное преимущество и они сохраняли его до 90-й минуты. Однако, под занавес обоюдоострой игры арбитр усмотрел нарушение в действиях прекрасно действовавшего до этого Пятова и назначил пенальти. Аспас его реализовал и восстановил равновесие по сумме двух матчей. Как и неделей ранее, сил у футболистов «Сельты» оказалось больше и на 108-й минуте им удалось забить во второй раз. Задача отыграться в оставшееся время для «Шахтера» была не реальной.

В поражении своей команды Паулу Фонсека обвинил арбитров.

«Сегодня мы проиграли не «Сельте», а арбитрам… Мы провели матч с очень хорошей командой и практически прошли дальше. Но мы встретились с позорищем судей. Вы все это видели своими глазами», — заявил он.

В шаге от успеха находился и нынешний клуб экс-наставника дончан Мирчи Луческу — «Зенит». В домашнем поединке питерцы отыграли пропущенные на выезде два гола, забив «Андерлехту» трижды, но на последней минуте нападающий гостей Телин вывел свою команду в 1/8 финала за счет забитого мяча на выезде. Отметим, что два гола в этой игре забил бывший футболист «Днепра» Джулиано. А вот два других российских клуба — «Ростов» и «Краснодар» — пробились в следующий этап турнира, обыграв «Спарту» и «Фенербахче» соответственно.

Кроме того, завершили свое выступление на евроарене такие клубы, как «Фиорентина», «Тоттенхэм», испанские «Вильярреал» и «Атлетик» Б.

 



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