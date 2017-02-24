Рада планирует увеличить штрафы за незаконное пересечение границы и линии разграничения в зоне АТО

Верховная Рада Украины планирует увеличить штрафы за нарушения на государственной границе и линии разграничения в зоне АТО.

Законопроект №5442 в первом чтении поддержали 235 нардепов.

Документ предусматривает увеличение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам.

В частности, «злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ во время выполнения им служебных обязанностей» сейчас согласно законодательству влечет штраф 85-170 гривен, сумму планируют увеличить в десять раз — до 850-1700 грн.

Если то же самое делает группа или лицо повторно в течение года, на данный момент нарушители должны заплатить 170-340 грн., а документ предусматривает штраф от 1700 до 5100 грн.

Такие же штрафы могут ожидать иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории страны или просрочили документы, позволяющие находиться в государстве.

Кроме того, законопроект увеличивает штрафы за незаконное пересечение границы Украины — в частности, с поддельными документами — до 3400-8500 грн. А если человек попал в зону АТО, избегая пунктов въезда-выезда — штраф может составить от 510 до 1190 грн., в зависимости от обстоятельств.