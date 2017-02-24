Из-за обстрелов принято решение об остановке ДФС

Двое суток Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильнейших обстрелов. За этот период объекты фильтровальной станции получили значительные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса», боеприпасы попали в резервуар №1, в склад хлора, где перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия (плиты OSB), повреждена кровля здания фильтров.

«В таких условиях обеспечивать работу ДФС невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции», — говорится в сообщении.