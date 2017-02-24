Фронтовая Горловка: ЖКХ возглавил бывший депутат Донецкого горсовета

Новым начальником управления ЖКХ Горловки стал Роман Конев.

Ранее эту должность занимал Владимир Друковский. О назначении Конева руководителем управления ЖКХ стало известно после проведения им личного приема для местных жителей.

До этой должности Конев с сентября 2016 года был директором горловского коммунального предприятия «Простор». Ранее он являлся депутатом городского совета Донецка от Партии регионов и руководителем КП «Ритуальная служба г. Донецка».

Официальное распоряжение о назначении Конева начальником управления ЖКХ на сайте мэрии Горловки отсутствует.

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