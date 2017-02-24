Под Горловкой нашли угнанный Lexus

Пятница, 24 февраля, 2017
На КПВВ Майорск пограничники выявили угнанный в Харьковской области престижный внедорожник.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время осмотра иномарки, на которой гражданин Украины направлялся в Бахмут, пограничный наряд с помощью технических средств обнаружил, что регистрационный талон машины полностью подделан.
«Его сделали путем сканирования и цветной печати. На документе также отсутствовали необходимые элементы защиты», — говорится в сообщении.
Обратившись в компетентные органы, пограничники выяснили, что Lexus находится в розыске с августа 2014-го года.
Водителя и автомобиль передали в Нацполицию для дальнейшей проверки.