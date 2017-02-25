Фронтовая Горловка: очередное обострение боевых действий

В пятницу стрелять начали с самого утра, а наиболее ожесточенные бои зафиксированы днем и вечером.



В первой половине дня шумела, в основном, южная сторона, к полудню же на севере начался серьезный бой с применением стрелкового, минометов и бронетехники.

В дальнейшем ситуация вокруг Горловки лишь усугублялась. Местные жители сообщали то о взрывной волне, то о вибрации в помещении, не говоря уже о дребезжащих в окнах стеклах. Кроме того отмечались перепады напряжения в электросети. Вечером очевидцы утверждали, что на западе города долгое время были слышны мощные исходящие. По их мнению, стреляли в т.ч. из РСЗО.

К полуночи интенсивность боевых действий заметно спала, однако и после север и юго-запад еще периодически шумели.