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Две переселенки восстановили выплату пенсии в судебном порядке

Суббота, 25 февраля, 2017

В Павлограде суд удовлетворил два иска переселенок и признал незаконным приостановление выплаты пенсии на основании постановления Кабмина № 365.

«По мнению суда, прекращение выплаты пенсии ВПЛ в данном случае противоречит принципам, приведенным в Законе Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пенсия по возрасту, за выслугу лет и другие ее виды, которые назначаются в связи с трудовой деятельностью, заслуженные предыдущей работой и является одной из форм социальной защиты. Этим определяется содержание и характер обязанности государства по отношению к тем гражданам, которые приобрели право на получение пенсии», — говорится в сообщении

По словам Ольги Меркуловой, юриста БФ «Право на защиту», которая вела дела переселенок, изменение пенсионером места жительства не может быть основанием для лишения его конституционного права на получение социальной защиты, в данном случае, получение пенсии.

Суд удовлетворил иски обеих переселенок и признал действия Павлоградского объединенного управления Пенсионного фонда Украины противоправными, а также обязал возобновить выплаты пенсии с 1 ноября 2016 года.

Восстановление Донбасса



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