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Госдума РФ приняла законопроект о запрете денежных переводов в Украину

Воскресенье, 26 февраля, 2017

Документ устранит негативные последствия деятельности российских платежных систем на территории Украины.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий денежные переводы из РФ на Украину при помощи иностранных платежных систем.

Запрет стал ответным решением на отмену деятельности ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны» и «Юнистрим» в Украине в конце октября прошлого года.

«Установление запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем», — говорится в пояснительной записке к указанному документу.

Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, осуществившего перевод, в размере произведенных платежей.

Законопроект также вносит в закон о Национальной системе платежных карт поправки, которые ограничат переводы средств клиента без предварительного открытия банковского счета в российских или иностранных платежных системах. В настоящее время трансграничные переводы осуществляются в рамках платежных систем либо с использованием услуг иностранных юридических лиц, не являющихся инфраструктурой иностранных платежных систем, через так называемые «системы срочных переводов». Автор документа предлагает запретить использование таких систем переводов с целью обеспечения прав и законных интересов участников таких правоотношений.

Если законопроект будет принят в трех чтениях, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

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