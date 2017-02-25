В «ДНР» у ОБСЕ отобрали беспилотник

Инцидент с участием наблюдателей СММ ОБСЕ и вооруженных сторонников «ДНР» произошел в Ясиноватой.

Об этом говорится в пятничном заявлении пресс-службы ОБСЕ.

Инцидент произошел днем 24 февраля в Ясиноватой. Патруль специальной мониторинговой миссии собирался запустить беспилотник, чтобы следить за происходящими в районе Донецкой фильтрационной станции событиями — последнее время эта территория регулярно подвергается обстрелам.

Однако вооруженные представители самопровозглашенной республики нацелили на наблюдателей оружие и отобрали беспилотник.

«Один из них даже открыл огонь вблизи патруля», — говорится в сообщении.

«Стрельба в безоружных гражданских наблюдателей — не только прямая угроза жизни мужчин и женщин, которые делают все возможное, чтобы принести мир в Украину, но и прямой вызов коллективной воле 57 государств-участников ОБСЕ и минским соглашениям», — заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

По его словам, подобные действия недопустимы, а виновные должны быть наказаны.