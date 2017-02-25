Фронтовая Горловка: за последние дни в Зайцево от обстрелов пострадали два дома

В результате боевых действий на северных окраинах города продолжает страдать частный сектор поселка.

23-го февраля прямым попаданием был поврежден дом на ул.Загорского, а минувшей ночью зафиксированы схожие повреждения в жилом доме на ул.Полетаева. Данных о жертвах нет.

Обострилась ситуация и в Авдеевке, где в результате ночных обстрелов возникли пожары и разрушены постройки в Старой Авдеевки. Всего зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода. По предварительным данным, раненых и погибших среди мирных жителей нет.

Кроме того, в Авдеевке по прежнему отмечаются проблемы с водо- и электроснабжением.